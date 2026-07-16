Литва та Латвія посилять боротьбу з організованою нелегальною міграцією

Литва та Латвія домовились розширювати співпрацю у боротьбі з організованими мережами переправлення нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє LRT з посиланням на литовське Міністерство внутрішніх справ, пише "Європейська правда".

Це передбачено угодою, підписаною міністрами внутрішніх справ обох країн.

"Підписана двостороння угода про транскордонне співробітництво у боротьбі зі злочинністю – важливий крок у подальшому зміцненні нашої спільної безпеки та взаємодії правоохоронних органів. Таким чином, ця угода сприятиме більш ефективній боротьбі зі злочинними мережами контрабанди мігрантів", – сказав глава МВС Литви Мартінас Катялінас.

За його словами, Литва та Латвія мають спільну точку зору щодо сучасних викликів у сфері безпеки в регіоні.

"Разом ми докладаємо максимальних зусиль для запобігання вторинній міграції, зміцнення охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу та забезпечення безпеки громадян наших країн", – додав литовський міністр.

Литва надає Латвії допомогу в охороні кордону у зв’язку зі зростанням останнім часом тиску нелегальної міграції з боку Білорусі.

Цього року до Латвії намагалися проникнути, були затримані та повернуті до Білорусі або розвернуті латвійськими прикордонниками ще на білоруській стороні 7855 мігрантів. Це майже вдев’ятеро більше, ніж кількість спроб потрапити з Білорусі до Литви.

За даними МВС, порівняно з січнем–червнем минулого року потік нелегальної вторинної міграції з Латвії зріс у чотири рази – з трохи більше 300 до понад 1,2 тис. іноземців, затриманих у Литві.

Повідомляли також, що Міністерство внутрішніх справ Латвії запропонує уряду продовжити посилений режим охорони кордону в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугавському, Резекненському краях та Даугавпілсі до 31 грудня цього року.

На початку червня Державна прикордонна служба Латвії заявляла, що її ресурси на латвійсько-білоруському кордоні наразі завантажені на 200%.