Литва и Латвия усилят борьбу с организованной нелегальной миграцией

Литва и Латвия договорились расширить сотрудничество в борьбе с организованными сетями переправки нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на литовское Министерство внутренних дел, пишет "Европейская правда".

Это предусмотрено соглашением, подписанным министрами внутренних дел обеих стран.

"Подписанное двустороннее соглашение о трансграничном сотрудничестве в борьбе с преступностью – важный шаг в дальнейшем укреплении нашей общей безопасности и взаимодействия правоохранительных органов. Таким образом, это соглашение будет способствовать более эффективной борьбе с преступными сетями по контрабанде мигрантов", – сказал глава МВД Литвы Мартинас Катялинас.

По его словам, Литва и Латвия придерживаются общей точки зрения в отношении современных вызовов в сфере безопасности в регионе.

"Вместе мы прилагаем максимальные усилия для предотвращения вторичной миграции, укрепления охраны внешних границ Европейского Союза и обеспечения безопасности граждан наших стран", – добавил литовский министр.

Литва оказывает Латвии помощь в охране границы в связи с усилением в последнее время давления нелегальной миграции со стороны Беларуси.

В этом году в Латвию пытались проникнуть, были задержаны и возвращены в Беларусь или развернуты латвийскими пограничниками еще на белорусской стороне 7855 мигрантов. Это почти в девять раз больше, чем количество попыток попасть из Беларуси в Литву.

По данным МВД, по сравнению с январем–июнем прошлого года поток нелегальной вторичной миграции из Латвии вырос в четыре раза – с чуть более 300 до свыше 1,2 тыс. иностранцев, задержанных в Литве.

Также сообщалось, что Министерство внутренних дел Латвии предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском, Резекненском краях и Даугавпилсе до 31 декабря этого года.

В начале июня Государственная пограничная служба Латвии заявляла, что её ресурсы на латвийско-белорусской границе в настоящее время загружены на 200%.