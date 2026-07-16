Швеція надає майже 127 млн євро на підтримку України через позики Світового банку

Швеція виділила майже 127 млн євро для нового механізму Світового банку, через який надаватимуть допомогу на відбудову України.

Про це повідомили у пресслужбі шведського уряду, пише "Європейська правда".

Уряд Швеції 16 липня погодив виділення 1,4 млрд шведських крон (майже 127 млн євро) на підтримку нового механізму Світового банку для допомоги Україні.

Зазначають, що завдяки цьому внеску стануть можливими позики на проєкти відбудови та відновлення України на загальну суму близько 4,2 млрд крон (380 млн євро).

Шведський внесок спрямують до спеціальної програми Світового банку з відновлення України (Special Program for Ukraine Recovery 2.0) за новим механізмом IDA Crisis Facility 2.0.

Новий внесок Швеції є доповненням до гарантії, яку шведський уряд оголосив 29 травня 2026 року.

Нагадаємо, 28 травня шведський прем’єр Ульф Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 нових літаків.