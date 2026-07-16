Швеция выделяет почти 127 млн евро на поддержку Украины через займы Всемирного банка

Швеция выделила почти 127 млн евро на новый механизм Всемирного банка, через который будет оказываться помощь на восстановление Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе шведского правительства, пишет "Европейская правда".

16 июля правительство Швеции одобрило выделение 1,4 млрд шведских крон (почти 127 млн евро) на поддержку нового механизма Всемирного банка для помощи Украине.

Отмечается, что благодаря этому взносу станут возможными займы на проекты восстановления и реконструкции Украины на общую сумму около 4,2 млрд крон (380 млн евро).

Шведский взнос будет направлен в специальную программу Всемирного банка по восстановлению Украины (Special Program for Ukraine Recovery 2.0) в рамках нового механизма IDA Crisis Facility 2.0.

Новый взнос Швеции является дополнением к гарантии, объявленной шведским правительством 29 мая 2026 года.

Напомним, 28 мая шведский премьер Ульф Кристерссон объявил о предстоящей передаче Украине 16 бывших в употреблении истребителей Gripen и о планах продажи 20 новых самолетов.