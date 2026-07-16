У Google Maps знайшли провокаційну позначку біля будинку Гітлера в Австрії

У Google Maps виявили некоректне позначення адреси будинку в Австрії, яке могло містити відсилання до нацистського коду.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як з'ясували журналісти, місце народження Адольфа Гітлера в австрійському місті Браунау-на-Інні було позначене номером будинку 88 замість правильної адреси Salzburger Vorstadt 15.

Число 88 є кодом, який часто використовують ультраправі екстремісти для позначення нацистського привітання "Хайль Гітлер", оскільки літера "H" – це восьма літера латинського алфавіту.

Використання цього привітання переслідується як серйозний кримінальний злочин як в Австрії, так і в Німеччині та може призвести до тривалого тюремного ув’язнення.

Як зазначається, той, хто вводив правильну адресу будинку в Google Maps і збільшував масштаб, ще на початку тижня міг побачити там номер 88, тоді як усі навколишні будинки були позначені правильними номерами. При натисканні на цей номер відкривалася карта з позначкою місця "HH88".

Після того як журналісти звернулися до Google Maps щодо цього питання – проблему усунули.

Для Google Maps маніпуляції з картами – не новина, зокрема у 2014 році невідомій особі вдалося перейменувати площу в Берліні на "Adolf-Hitler-Platz". Помилку виправили через кілька годин.

Будинок, де 20 квітня 1889 року народився Гітлер і де він прожив короткий час у дитинстві, стоїть у центрі міста на вузькій торговій вулиці. На меморіальній дошці перед ним написано: "За мир, свободу і демократію. Ніколи більше фашизму. Мільйони загиблих нагадують нам про це".

Як писали раніше, поліцейські мають переїхати до цього будинку в "другому кварталі 2026 року".

Нещодавно депутата Бундестагу від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") Мартіна Райхардта розкритикували за фото, на якому, як вважається, політик показує гітлерівське вітання.