Укр Рус Eng

В Google Maps обнаружили провокационную отметку возле дома Гитлера в Австрии

Новости — Четверг, 16 июля 2026, 18:18 — Уляна Кричковская-Богданова

В Google Maps обнаружили некорректное обозначение адреса дома в Австрии, которое могло содержать отсылку к нацистскому коду.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как выяснили журналисты, место рождения Адольфа Гитлера в австрийском городе Браунау-на-Инне было обозначено номером дома 88 вместо правильного адреса Salzburger Vorstadt 15.

Число 88 является кодом, который часто используют ультраправые экстремисты для обозначения нацистского приветствия "Хайль Гитлер", поскольку буква "H" – это восьмая буква латинского алфавита.

Использование этого приветствия преследуется как серьезное уголовное преступление как в Австрии, так и в Германии и может привести к длительному тюремному заключению.

Как отмечается, тот, кто вводил правильный адрес дома в Google Maps и увеличивал масштаб, еще в начале недели мог увидеть там номер 88, тогда как все окружающие дома были обозначены правильными номерами. При нажатии на этот номер открывалась карта с отметкой места "HH88".

После того как журналисты обратились в Google Maps по этому поводу, проблему устранили.

Для Google Maps манипуляции с картами – не новость: в частности, в 2014 году неизвестному лицу удалось переименовать площадь в Берлине в "Adolf-Hitler-Platz". Ошибку исправили через несколько часов.

Дом, где 20 апреля 1889 года родился Гитлер и где он прожил короткое время в детстве, стоит в центре города на узкой торговой улице. На мемориальной доске перед ним написано: "За мир, свободу и демократию. Никогда больше фашизма. Миллионы погибших напоминают нам об этом".

Как сообщалось ранее, полицейские должны переехать в этот дом во "втором квартале 2026 года".

Недавно депутата Бундестага от ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдН") Мартина Райхардта раскритиковали за фото, на котором, как считается, политик показывает гитлеровское приветствие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія Германия ультраправые инциденты
Реклама: