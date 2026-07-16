В Google Maps обнаружили провокационную отметку возле дома Гитлера в Австрии

В Google Maps обнаружили некорректное обозначение адреса дома в Австрии, которое могло содержать отсылку к нацистскому коду.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как выяснили журналисты, место рождения Адольфа Гитлера в австрийском городе Браунау-на-Инне было обозначено номером дома 88 вместо правильного адреса Salzburger Vorstadt 15.

Число 88 является кодом, который часто используют ультраправые экстремисты для обозначения нацистского приветствия "Хайль Гитлер", поскольку буква "H" – это восьмая буква латинского алфавита.

Использование этого приветствия преследуется как серьезное уголовное преступление как в Австрии, так и в Германии и может привести к длительному тюремному заключению.

Как отмечается, тот, кто вводил правильный адрес дома в Google Maps и увеличивал масштаб, еще в начале недели мог увидеть там номер 88, тогда как все окружающие дома были обозначены правильными номерами. При нажатии на этот номер открывалась карта с отметкой места "HH88".

После того как журналисты обратились в Google Maps по этому поводу, проблему устранили.

Для Google Maps манипуляции с картами – не новость: в частности, в 2014 году неизвестному лицу удалось переименовать площадь в Берлине в "Adolf-Hitler-Platz". Ошибку исправили через несколько часов.

Дом, где 20 апреля 1889 года родился Гитлер и где он прожил короткое время в детстве, стоит в центре города на узкой торговой улице. На мемориальной доске перед ним написано: "За мир, свободу и демократию. Никогда больше фашизма. Миллионы погибших напоминают нам об этом".

Как сообщалось ранее, полицейские должны переехать в этот дом во "втором квартале 2026 года".

Недавно депутата Бундестага от ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдН") Мартина Райхардта раскритиковали за фото, на котором, как считается, политик показывает гитлеровское приветствие.