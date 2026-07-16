Прем'єр Литви вважає передчасним відновлення прикордонного контролю з Латвією

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що наразі передчасно говорити про відновлення тимчасового прикордонного контролю на кордоні з Латвією через зростання вторинної нелегальної міграції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За словами глави уряду, проблема справді існує, однак спершу необхідно використати інші механізми для її вирішення, а не одразу повертатися до прикордонного контролю.

"Є ще цілий арсенал можливостей, які можна застосувати до відновлення контролю. Ми на найвищому рівні звернули увагу латвійських політиків на те, що ситуація справді є неприємною і потребує належного реагування", – зазначив Сінкявічюс в ефірі TV3.

Як повідомляло агентство BNS, у першому півріччі 2026 року потік так званої вторинної міграції з Латвії до Литви різко зріс – з трохи більш як 300 випадків за аналогічний період минулого року до понад 1200.

Під час візиту до Литви президента Латвії цього тижня міністри внутрішніх справ двох країн підписали двосторонню угоду про співпрацю у боротьбі зі злочинністю. Очікується, що вона також допоможе ефективніше протидіяти організованим мережам, які займаються незаконним переправленням мігрантів.

Міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас заявив, що у разі збереження нинішніх масштабів вторинної нелегальної міграції з Латвії влада може розглянути питання про тимчасове відновлення прикордонного контролю.