Премьер Литвы считает преждевременным возобновление пограничного контроля с Латвией

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о возобновлении временного пограничного контроля на границе с Латвией из-за роста вторичной нелегальной миграции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По словам главы правительства, проблема действительно существует, однако сначала необходимо использовать другие механизмы для ее решения, а не сразу возвращаться к пограничному контролю.

"Есть еще целый арсенал возможностей, которые можно применить до возобновления контроля. Мы на самом высоком уровне обратили внимание латвийских политиков на то, что ситуация действительно неприятная и требует надлежащего реагирования", – отметил Синкявичюс в эфире TV3.

Как сообщало агентство BNS, в первом полугодии 2026 года поток так называемой вторичной миграции из Латвии в Литву резко вырос – с чуть более 300 случаев за аналогичный период прошлого года до свыше 1200.

Во время визита президента Латвии в Литву на этой неделе министры внутренних дел двух стран подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Ожидается, что оно также поможет более эффективно противодействовать организованным сетям, занимающимся незаконной переправкой мигрантов.

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что в случае сохранения нынешних масштабов вторичной нелегальной миграции из Латвии власти могут рассмотреть вопрос о временном возобновлении пограничного контроля.