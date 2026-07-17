У Німеччині очікують 650 млн євро доходів з нового податку на солодку воду

В уряді Німеччини прогнозують, що новий "податок на цукор", який стягуватимуть із солодких напоїв для наповнення фондів страхування здоров’я, забезпечить близько 650 млн євро доходів.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У Німеччині розглядають запровадження з наступного року "податку на цукор", який очікувано приноситиме до фондів страхування у сфері охорони здоров’я 650 млн євро. Цей крок розглядають як один із заходів у межах пакету з 66 пропозицій для стабілізації фінансового становища фондів страхування.

Призначена урядом експертна комісія порадила пропорційний податок: для напоїв із вмістом понад 5 грамів цукру на 100 мл – 26 євроцентів на літр, понад 8 грамів – 32 центи на літр.

Податок працюватиме одразу "у двох напрямках" – як джерело доходу та як захід, що стимулюватиме скорочення споживання солодких напоїв, відтак і зниження ризику розвитку захворювань.

Ідея "податку на цукор" обговорювалася у Німеччині вже тривалий час, проте досі такі не була втілена.

Аналогічний крок підготувала Італія – податок спершу мав запрацювати цьогоріч, проте його відклали на 2027 рік.

За даними ЗМІ, податок на цукор – також один з кроків, які розглядають у ЄС для фінансування нового бюджету.