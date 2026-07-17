В Германии ожидают 650 млн евро доходов от нового налога на сладкую воду

В правительстве Германии прогнозируют, что новый "налог на сахар", который будет взиматься со сладких напитков для пополнения фондов медицинского страхования, обеспечит около 650 млн евро доходов.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В Германии рассматривают введение со следующего года "налога на сахар", который, как ожидается, принесет в фонды медицинского страхования 650 млн евро. Этот шаг рассматривается как одна из мер в рамках пакета из 66 предложений по стабилизации финансового положения фондов медицинского страхования.

Назначенная правительством экспертная комиссия рекомендовала ввести пропорциональный налог: для напитков с содержанием более 5 граммов сахара на 100 мл – 26 евроцентов за литр, более 8 граммов – 32 цента за литр.

Налог будет действовать сразу "в двух направлениях" – как источник дохода и как мера, стимулирующая сокращение потребления сладких напитков, а значит, и снижение риска развития заболеваний.

Идея "налога на сахар" обсуждалась в Германии уже давно, однако до сих пор не была воплощена в жизнь.

Аналогичный шаг подготовила Италия – налог сначала должен был вступить в силу в этом году, однако его отложили на 2027 год.

По данным СМИ, налог на сахар – также одна из мер, которые рассматриваются в ЕС для финансирования нового бюджета.