Макрон призвал готовиться к "тяжелому лету" из-за лесных пожаров

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна переживает самые масштабные лесные пожары со времен Второй мировой войны, а также предупредил, что нынешнее лето будет "тяжелым".

Заявление президента Франции приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Посетив пожарных, тушащих пожар в знаменитом лесу Фонтенбло к югу от Парижа, Макрон отметил, что это лето будет "тяжелым", ведь рекорды уже побиты еще до начала пикового сезона лесных пожаров.

Прокуратура начала расследование в отношении компании и двух ее сотрудников, которые использовали электрическую пилу во время проведения ремонтных работ на соседней автомагистрали. Следователи считают, что искры от пилы вызвали возгорание растительности.

Также был арестован доброволец-пожарный, который признался, что устроил пожар с помощью зажигалки и бензина, тогда как другой мужчина, по сообщениям, непреднамеренно способствовал возникновению пожара, выбросив окур.

Пожар в лесу возле Фонтебло начался вечером в воскресенье, 12 июля, и в течение ночи расширился почти вдвое; из-за него были эвакуированы около 1000 местных жителей и туристов. За эти дни его до сих пор не удалось взять под контроль.

На месте работают около 1000 пожарных. На помощь пожарным в четверг направили 120 военных.

В воскресенье и понедельник пожар существенно нарушил расписание движения поездов из Парижа в южном и восточном направлениях.