У Санду прокоментували знайдений на сміттєзвалищі старий лист адміністрації президента 

В адміністрації президентки Молдови Маї Санду пояснили, що не мають відношення та не можуть нести відповідальності за лист відомства 8-річної давнини з документами, який виявили на сміттєзвалищі.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Коментарі від адміністрації Санду з’явилися після заяв у соцмережах невстановленого авторства, де стверджують, що серед знахідок на сміттєзвалищі у Кишиневі – офіційні документи, які колись відправили з адміністрації президента.

В адміністрації зауважили, що на відео – конверт 2018 року (коли президентом країни був Ігор Додон, а не Санду) зі штампами поштового відділення, а подбати про збереження чи знищення документів мав його отримувач.

"Адміністрація президента Молдови розпоряджається офіційними документами суворо відповідно до чинного законодавства та внутрішніх правил реєстрації, маршрутизації, архівування та безпеки, забезпечуючи належне адміністрування кожного документа упродовж всього періоду зберігання", – зазначили у коментарі.

Раніше у Молдові на звалищі в селі Порумбени Кріулянського району виявили сотні водійських посвідчень, виданих владою Румунії.

У 2025 році ЄСПЛ засудив Італію за нездатність впоратися з утилізацією токсичних відходів, які скидають мафіозні угруповання у південному регіоні Кампанія.