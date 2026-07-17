У Санду прокомментировали найденное на свалке старое письмо администрации президента

В администрации президента Молдовы Майи Санду пояснили, что не имеют отношения и не могут нести ответственности за письмо ведомства 8-летней давности с документами, которое обнаружили на свалке.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Комментарии от администрации Санду появились после заявлений в соцсетях неустановленного авторства, в которых утверждается, что среди находок на свалке в Кишиневе – официальные документы, которые когда-то были отправлены из администрации президента.

В администрации отметили, что на видео – конверт 2018 года (когда президентом страны был Игорь Додон, а не Санду) со штампами почтового отделения, а позаботиться о хранении или уничтожении документов должен был его получатель.

"Администрация президента Молдовы распоряжается официальными документами строго в соответствии с действующим законодательством и внутренними правилами регистрации, маршрутизации, архивирования и безопасности, обеспечивая надлежащее ведение каждого документа на протяжении всего периода хранения", – отметили в комментарии.

Ранее в Молдове на свалке в селе Порумбени Криулянского района обнаружили сотни водительских удостоверений, выданных властями Румынии.

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