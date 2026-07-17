У 12-ту річницю збиття літака MH17 ЄС закликав Росію визнати відповідальність

Європейський Союз до 12-ї річниці збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом вчергове закликав Російську Федерацію визнати свою відповідальність за цю трагедію.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві верховного представника ЄС від імені Європейського Союзу 17 липня.

У заяві відзначено, що Європейський Союз вітає рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від 9 липня 2025 року та рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) від 12 травня 2025 року, згідно з якими Російська Федерація несе відповідальність за збиття рейсу MH17 та загибель 298 осіб, що перебували на борту.

ЄСПЛ також визнав Російську Федерацію відповідальною за додаткові страждання, яких ці події завдали найближчим родичам. ЄСПЛ одноголосно визнав, що Російська Федерація порушила Європейську конвенцію з прав людини.

Тепер, коли це встановлено, ЄСПЛ може визначити наслідки цих порушень та розмір відшкодування, що підлягає виплаті.

Рада ІКАО дійшла висновку, що Російська Федерація порушила передбачену міжнародним правом заборону на застосування зброї проти цивільних повітряних суден під час польоту.

На виконання рішення Ради ІКАО від 30 червня 2025 року Австралія та Нідерланди у серпні 2025 року у двох вербальних нотах звернулися до Російської Федерації з проханням негайно розпочати з ними переговори в дусі доброї волі з метою оперативного вирішення питань щодо повного відшкодування збитків та інших правових наслідків, що випливають із порушення Російською Федерацією своїх міжнародних зобов’язань за Чиказькою конвенцією. Російська Федерація так і не відповіла на цю вимогу.

"Рішення Європейського суду з прав людини та рішення Ради ІКАО є важливими кроками на шляху до встановлення істини, справедливості та притягнення до відповідальності за всі жертви рейсу MH17, їхніх родичів та близьких. Європейський Союз ще раз закликає Російську Федерацію визнати свою відповідальність за цю трагедію та повною мірою співпрацювати у справі відновлення справедливості", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, в лютому 2026 року ЄСПЛ відхилив групу скарг проти України від заявників, які наполягали на провині української влади у тому, що повітряний простір над зоною бойових дій не був закритий у липні 2014 року.