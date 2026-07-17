В 12-ю годовщину сбития самолета MH17 ЕС призвал Россию признать свою ответственность

Европейский Союз в 12-ю годовщину сбития самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в очередной раз призвал Российскую Федерацию признать свою ответственность за эту трагедию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении верховного представителя ЕС от имени Европейского Союза от 17 июля.

В заявлении отмечается, что Европейский Союз приветствует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 9 июля 2025 года и решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) от 12 мая 2025 года, согласно которым Российская Федерация несет ответственность за сбивание рейса MH17 и гибель 298 человек, находившихся на борту.

ЕСПЧ также признал Российскую Федерацию ответственной за дополнительные страдания, которые эти события причинили ближайшим родственникам. ЕСПЧ единогласно признал, что Российская Федерация нарушила Европейскую конвенцию о правах человека.

Теперь, когда это установлено, ЕСПЧ может определить последствия этих нарушений и размер подлежащей выплате компенсации.

Совет ИКАО пришел к выводу, что Российская Федерация нарушила предусмотренный международным правом запрет на применение оружия против гражданских воздушных судов во время полёта.

Во исполнение решения Совета ИКАО от 30 июня 2025 года Австралия и Нидерланды в августе 2025 года в двух вербальных нотах обратились к Российской Федерации с просьбой немедленно начать с ними переговоры в духе доброй воли с целью оперативного решения вопросов, касающихся полного возмещения убытков и других правовых последствий, вытекающих из нарушения Российской Федерацией своих международных обязательств по Чикагской конвенции. Российская Федерация так и не ответила на это требование.

"Решение Европейского суда по правам человека и решение Совета ИКАО являются важными шагами на пути к установлению истины, справедливости и привлечению к ответственности в интересах всех жертв рейса MH17, их родственников и близких. Европейский Союз вновь призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность за эту трагедию и в полной мере сотрудничать в деле восстановления справедливости", – говорится в заявлении.

Напомним, в феврале 2026 года ЕСПЧ отклонил группу жалоб против Украины от заявителей, которые настаивали на вине украинских властей в том, что воздушное пространство над зоной боевых действий не было закрыто в июле 2014 года.