Велика Британія відмовила у в'їзді фінському євродепутату

Фінський депутат Європейського парламенту Себастіан Тюнккюннен повідомив, що влада Великої Британії відмовила йому у дозволі на в'їзд до країни.

Про це він розповів в інтерв'ю Yle, пише "Європейська правда".

За словами Тюнккюннена, який входить до групи Європейських консерваторів і реформістів (ECR) у Європарламенті, електронний лист із повідомленням про відмову він отримав на службову адресу, коли прямував до аеропорту в Брюсселі.

Як стверджує євродепутат, у повідомленні зазначалося, що йому відмовлено у в'їзді, оскільки його присутність у Великій Британії "не сприяє суспільному благу".

Також, за його словами, у рішенні було вказано, що воно не підлягає оскарженню.

Це вже другий подібний випадок за останній час. Раніше фінське видання Ilta-Sanomat повідомило, що британська влада також не дозволила в'їзд депутатці парламенту Фінляндії від християнських демократів Пяйві Рясянен.

Обидва політики раніше були засуджені у Фінляндії за підбурювання до ненависті проти груп меншин.

У квітні 2025 року Велика Британія запровадила нові правила в'їзду, згідно з якими більшість іноземних відвідувачів повинні заздалегідь отримати електронний дозвіл (Electronic Travel Authorisation, ETA).

Напередодні у Фінляндії спалахнув корупційний скандал довкола прем’єр-міністра Петтері Орпо.

Скандал стосується держфінансування проєкту Helsinki Garden – нової арени для спортивних змагань і концертів у центрі фінської столиці. Орпо готовий виступити з цього приводу перед парламентарями.