Великобритания отказала в въезде финскому евродепутату

Финский депутат Европейского парламента Себастьян Тюнккюннен сообщил, что власти Великобритании отказали ему в разрешении на въезд в страну.

Об этом он рассказал в интервью Yle, пишет "Европейская правда".

По словам Тюнккюннена, входящего в группу Европейских консерваторов и реформистов (ECR) в Европарламенте, электронное письмо с уведомлением об отказе он получил на служебный адрес, когда направлялся в аэропорт в Брюсселе.

Как утверждает евродепутат, в уведомлении указывалось, что ему отказано во въезде, поскольку его присутствие в Великобритании "не способствует общественному благу".

Также, по его словам, в решении было указано, что оно не подлежит обжалованию.

Это уже второй подобный случай за последнее время. Ранее финское издание Ilta-Sanomat сообщило, что британские власти также не разрешили въезд депутату парламента Финляндии от христианских демократов Пяйви Рясянен.

Оба политика ранее были осуждены в Финляндии за подстрекательство к ненависти в отношении меньшинств.

В апреле 2025 года Великобритания ввела новые правила въезда, согласно которым большинство иностранных посетителей должны заранее получить электронное разрешение (Electronic Travel Authorisation, ETA).

Накануне в Финляндии разразился коррупционный скандал вокруг премьер-министра Петтери Орпо.

Скандал касается государственного финансирования проекта Helsinki Garden – новой арены для спортивных соревнований и концертов в центре финской столицы. Орпо готов выступить по этому поводу перед парламентариями.