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Макрон і Мерц домовилися підготувати нову дорожню карту щодо Китаю

Новини — П'ятниця, 17 липня 2026, 17:57 — Уляна Кричковська-Богданова

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проблему зростаючого торговельного дисбалансу між Європейським Союзом і Китаєм необхідно вирішувати.

Про це він сказав під час спільної з президентом Франції Емманюелем Макроном пресконференції, передає Bloomberg, пише "Європейська правда". 

Мерц заявив, що проблему стрімкого зростання торговельного дефіциту з Китаєм необхідно вирішувати, але водночас повторив, що не бажає нового конфлікту з Пекіном. 

Макрон своєю чергою заявив, що він і Мерц планують узгодити нову дорожню карту щодо Китаю до вересня. 

"Ці дисбаланси шкодять нашій промисловості, і, зрештою, це не може бути в інтересах і самого Китаю. Ми залежимо одне від одного", – сказав Мерц.

А Макрон зазначив, що позиції двох країн щодо Китаю "ніколи не були настільки збіжними".

Наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. 

У червні канцлер Німеччини заявляв, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю

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Макрон Фрідріх Мерц Китай Торгівля
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