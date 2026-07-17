Макрон і Мерц домовилися підготувати нову дорожню карту щодо Китаю

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проблему зростаючого торговельного дисбалансу між Європейським Союзом і Китаєм необхідно вирішувати.

Про це він сказав під час спільної з президентом Франції Емманюелем Макроном пресконференції, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що проблему стрімкого зростання торговельного дефіциту з Китаєм необхідно вирішувати, але водночас повторив, що не бажає нового конфлікту з Пекіном.

Макрон своєю чергою заявив, що він і Мерц планують узгодити нову дорожню карту щодо Китаю до вересня.

"Ці дисбаланси шкодять нашій промисловості, і, зрештою, це не може бути в інтересах і самого Китаю. Ми залежимо одне від одного", – сказав Мерц.

А Макрон зазначив, що позиції двох країн щодо Китаю "ніколи не були настільки збіжними".

Наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь.

У червні канцлер Німеччини заявляв, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю.