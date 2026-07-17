Макрон и Мерц договорились подготовить новую "дорожную карту" по Китаю

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что проблему растущего торгового дисбаланса между Европейским Союзом и Китаем необходимо решать.

Об этом он заявил во время совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Мерц заявил, что проблему стремительного роста торгового дефицита с Китаем необходимо решать, но в то же время повторил, что не желает нового конфликта с Пекином.

Макрон в свою очередь заявил, что он и Мерц планируют согласовать новую "дорожную карту" в отношении Китая до сентября.

"Эти дисбалансы наносят ущерб нашей промышленности, и, в конечном счёте, это не может быть в интересах и самого Китая. Мы зависим друг от друга", – сказал Мерц.

А Макрон отметил, что позиции двух стран в отношении Китая "никогда не были настолько схожими".

В конце апреля Китай раскритиковал планы Европейского Союза по защите ключевых отраслей от китайской конкуренции, предупредив, что в случае принятия этих мер примет ответные шаги.

В июне канцлер Германии заявлял, что ЕС должен защищаться от недобросовестных торговых практик со стороны других государств, сигнализируя об открытости к предложениям Европейской комиссии относительно более жесткого подхода к Китаю.