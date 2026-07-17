У Венеції посилили безпеку через візит посла США на супер'яхті

Посол США в Італії Тілман Фертітта прибув у п’ятницю, 17 липня, до лагуни Венеції на борту своєї супер'яхти, що викликало критику політики президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Фертітта, бізнесмен-мільярдер, призначений Трампом, подорожує на борту своєї 117-метрової яхти "Boardwalk" у рамках "Турне прибережної дипломатії "Freedom 250", присвяченого 250-річчю незалежності США.

Яхта під супроводом буксира пришвартувалася біля набережної Ріва-деї-Сетте-Мартірі, приблизно за кілометр від площі Святого Марка. Прибуття дипломата збіглося з підготовкою Венеції до традиційного свята "Феста-дель-Реденторе", яке щороку збирає тисячі мешканців і туристів.

Через можливі акції протесту влада посилила заходи безпеки. Активісти соціального центру "Моріон" організували демонстрацію під гаслом "Venezia non si Usa" ("Венецію не можна використовувати"), заявивши, що місто не повинно ставати майданчиком для політичних заходів і символів влади.

Протестувальники назвали Фертітту представником політики адміністрації Трампа, яку вони критикують через підтримку Ізраїлю у війні в Газі, міжнародні конфлікти та економічні наслідки глобальних рішень США.

Варто зауважити, що нещодавно президент США перед самітом НАТО в Анкарі вкотре висміяв прем’єр-міністерку Італії у соцмережах. Трамп опублікував фото з саміту G7, що відбувся минулого місяця у Франції, на якому італійська прем’єрка дивиться на нього. Світлина містить напис "Restraining order needed", що в перекладі означає "Потрібен обмежувальний припис".

Втім, 7 липня Трамп назвав прем’єр-міністерку Італії "приємною людиною".