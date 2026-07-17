В Венеции усилили меры безопасности в связи с визитом посла США на суперъяхте

Посол США в Италии Тилман Фертитта прибыл в пятницу, 17 июля, в лагуну Венеции на борту своей суперъяхты, что вызвало критику в адрес политики президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Фертитта, бизнесмен-миллиардер, назначенный Трампом, путешествует на борту своей 117-метровой яхты "Boardwalk" в рамках "Турне прибрежной дипломатии "Freedom 250", посвященного 250-летию независимости США.

Яхта в сопровождении буксира пришвартовалась у набережной Рива-деи-Сетте-Мартири, примерно в километре от площади Святого Марка. Прибытие дипломата совпало с подготовкой Венеции к традиционному празднику "Феста-дель-Реденторе", который ежегодно собирает тысячи жителей и туристов.

Из-за возможных акций протеста власти усилили меры безопасности. Активисты социального центра "Морион" организовали демонстрацию под лозунгом "Venezia non si Usa" ("Венецию нельзя использовать"), заявив, что город не должен становиться площадкой для политических мероприятий и символов власти.

Протестующие назвали Фертитту представителем политики администрации Трампа, которую они критикуют за поддержку Израиля в войне в Газе, международные конфликты и экономические последствия глобальных решений США.

Стоит отметить, что недавно президент США перед саммитом НАТО в Анкаре в очередной раз высмеял премьер-министра Италии в соцсетях. Трамп опубликовал фото с саммита G7, состоявшегося в прошлом месяце во Франции, на котором итальянская премьер-министр смотрит на него. На фотографии есть надпись "Restraining order needed", что в переводе означает "Нужен ограничительный приказ".

Впрочем, 7 июля Трамп назвал премьер-министра Италии "приятным человеком".