Еврокомиссия призвала Израиль прекратить расширение незаконных поселений

В Европейской комиссии вновь призвали Израиль воздержаться от расширения своих незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

В заявлении пресс-секретарь Еврокомиссии назвал недавнее решение правительства Израиля о выделении дополнительных средств на расширение поселений на Западном берегу реки Иордан "тревожным явлением".

"Это приведет к дальнейшему укреплению поселений в особо уязвимых районах Западного берега и к усилению раздробленности и изоляции палестинских общин, что подвергнет их еще большему риску нарушений прав человека", – говорится в заявлении.

Также в Еврокомиссии отметили, что ЕС отвергает заявление правительства Израиля о признании поселения Гиват-Зеев, расположенного на Западном берегу реки Иордан, официальным муниципалитетом Израиля.

"ЕС придерживается давней позиции о непризнании суверенитета Израиля над территориями, оккупированными Израилем с июня 1967 года, в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН", – подчеркнули в Еврокомиссии.

Кроме того, ЕС вновь призвал Израиль "воздержаться от дальнейшего расширения поселений, легализации аванпостов, присвоения земель, сноса зданий, выселений и других односторонних мер, подрывающих жизнеспособность решения о создании двух государств".

Ранее стало известно, что Европейская комиссия предлагает меры по сокращению импорта из незаконных израильских поселений, в число которых, в частности, входила идея полного запрета на импорт из незаконных поселений.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево обвинил Европейскую комиссию в "недостаточных" мерах в отношении торговли с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

А главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел Европейского Союза в ходе закрытых обсуждений подавляющим большинством поддержали введение жестких ограничений на торговлю с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.