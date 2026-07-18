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В Германии горит бывший полигон: огонь не удается потушить из-за снарядов

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Новости — Суббота, 18 июля 2026, 12:12 — Уляна Кричковская-Богданова

В Германии продолжается масштабный лесной пожар на территории бывшего военного полигона в Национальном парке Мюриц в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

Об этом пишет Zdfheute, передает "Европейская правда".

Как отмечается, к ликвидации возгорания привлечены сотни сотрудников экстренных служб, а площадь пожара уже достигла около 360 гектаров.

Для борьбы с огнем активно используются вертолеты Бундесвера, которые помогают спасателям с воздуха. Их работу планируют продолжать и в дальнейшем.

Министр охраны окружающей среды Мекленбурга-Передней Померании Тилль Бакхаус заявил, что пожарные уверены в своей способности контролировать ситуацию. В связи с этим чрезвычайное положение в регионе пока не объявляли.

В четверг, 17 июля, к тушению пожара привлекли около 400 спасателей. Однако работу значительно затрудняет то, что территория бывшего военного полигона загрязнена остатками боеприпасов.

По словам представителей округа, в зоне возгорания до сих пор находится большое количество взрывоопасных предметов, в частности боеприпасы крупного калибра.

Как отмечается, в прошлом на этом полигоне находили, среди прочего, противотанковые гранаты. Из-за нагрева в результате пожара там регулярно раздаются взрывы.

Именно наличие боеприпасов не позволяет пожарным непосредственно приблизиться к очагам возгорания. Огонь пытаются сдерживать с безопасного расстояния с помощью специальных систем орошения и защитных линий.

Причина возгорания пока остается неизвестной. Ожидается, что операция по ликвидации пожара продлится еще несколько дней.

Жителей и туристов призывают не приближаться к опасной зоне, не пользоваться велосипедными и пешеходными маршрутами вблизи места пожара.

В мае в немецком городе Пфорцхайм на западе страны эвакуировали около 30 тысяч человек из-за обнаруженной бомбы времён Второй мировой войны.

Накануне сообщалось, что в лесу в польском селе Броды, расположенном в Малопольском воеводстве, обнаружили два артиллерийских снаряда времён Второй мировой войны.

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