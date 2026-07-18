В Германии горит бывший полигон: огонь не удается потушить из-за снарядов

В Германии продолжается масштабный лесной пожар на территории бывшего военного полигона в Национальном парке Мюриц в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

Об этом пишет Zdfheute, передает "Европейская правда".

Как отмечается, к ликвидации возгорания привлечены сотни сотрудников экстренных служб, а площадь пожара уже достигла около 360 гектаров.

Для борьбы с огнем активно используются вертолеты Бундесвера, которые помогают спасателям с воздуха. Их работу планируют продолжать и в дальнейшем.

Министр охраны окружающей среды Мекленбурга-Передней Померании Тилль Бакхаус заявил, что пожарные уверены в своей способности контролировать ситуацию. В связи с этим чрезвычайное положение в регионе пока не объявляли.

В четверг, 17 июля, к тушению пожара привлекли около 400 спасателей. Однако работу значительно затрудняет то, что территория бывшего военного полигона загрязнена остатками боеприпасов.

🇩🇪 Im Müritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern brennt ein ehemaliges Truppenübungsgelände auf einer Fläche von 269 Hektar. Rund 375 Einsatzkräfte versuchen das Feuer von außen einzudämmen. Wegen alter Munition im Boden können die Brandbekämpfer nicht direkt an die Flammen… pic.twitter.com/TNnaodabDB – Nachrichten (@NewsFokus) July 16, 2026

По словам представителей округа, в зоне возгорания до сих пор находится большое количество взрывоопасных предметов, в частности боеприпасы крупного калибра.

Как отмечается, в прошлом на этом полигоне находили, среди прочего, противотанковые гранаты. Из-за нагрева в результате пожара там регулярно раздаются взрывы.

Именно наличие боеприпасов не позволяет пожарным непосредственно приблизиться к очагам возгорания. Огонь пытаются сдерживать с безопасного расстояния с помощью специальных систем орошения и защитных линий.

Причина возгорания пока остается неизвестной. Ожидается, что операция по ликвидации пожара продлится еще несколько дней.

Жителей и туристов призывают не приближаться к опасной зоне, не пользоваться велосипедными и пешеходными маршрутами вблизи места пожара.

В мае в немецком городе Пфорцхайм на западе страны эвакуировали около 30 тысяч человек из-за обнаруженной бомбы времён Второй мировой войны.

Накануне сообщалось, что в лесу в польском селе Броды, расположенном в Малопольском воеводстве, обнаружили два артиллерийских снаряда времён Второй мировой войны.