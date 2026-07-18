Большинство поляков считают Туска лучшим премьер-министром, чем Моравецкого

Большинство поляков считают Дональда Туска более эффективным премьер-министром, чем Матеуша Моравецкого.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, передает Onet, пишет "Европейская правда".

В рамках исследования респондентов спросили, кто лучше выполняет обязанности главы правительства. Туск получил поддержку 37,2% опрошенных, тогда как Моравецкого выбрали 24,6% респондентов.

Еще 22,1% участников опроса заявили, что оценивают работу обоих политиков одинаково. В то же время 16,1% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Газета сравнила двух премьер-министров, которые дольше всех занимали эту должность в истории Третьей Республики Польши. Дональд Туск возглавлял польское правительство в 2007–2014 годах, а с 2023 года вновь стал премьер-министром после победы коалиции во главе с его партией на парламентских выборах.

Матеуш Моравецкий был главой правительства Польши в 2017–2023 годах во время правления партии "Право и справедливость".

Опрос SW Research проводился 14–15 июля 2026 года среди 800 пользователей онлайн-панели SW Panel в возрасте от 18 лет. Выборка была сформирована по методу случайной квоты.

В начале июля опрос в Польше показал рост популярности президента Кароля Навроцкого в июне – месяце, на который пришёл конфликт с Украиной и лишение президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Напомним, другой опрос, проводившийся 19–21 июня IBRIS, показал рекордный рейтинг Навроцкого: 54,8%.