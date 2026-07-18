Премьер-министр Венгрии поддерживает снижение избирательного возрастного ценза до 16 лет

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что поддерживает снижение возрастного порога для участия граждан в голосовании до 16 лет.

Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам Мадяра, он рад, что заниматься политикой и общественной жизнью снова стало привлекательно, и что наконец-то молодежь также чувствует, что имеет право голоса в общих делах.

"Я убежден, что сегодня подавляющее большинство лиц в возрасте до 18 лет достаточно подготовлено и осведомлено, чтобы участвовать в принятии наших общих решений. Со своей стороны, в процессе разработки конституции я поддержал бы снижение избирательного возраста до 16 лет", – написал Мадьяр.

Накануне Мадьяр объявил, что Венгрия планирует расширить налоговую базу для компаний, отменив "избирательные" налоги эпохи его предшественника Виктора Орбана.

Также Мадьяр рассказал, что сейчас ведется расследование в отношении связей бывшего главы МИД Петера Сийярто с Россией, но какие-либо подробности по этому поводу пока не будут разглашаться.