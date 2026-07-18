Правительство Бельгии одобрило запрет на импорт товаров из незаконных израильских поселений

В субботу утром, перед летними каникулами, правительство Бельгии одобрило пакет новых мер, среди которых – запрет на импорт товаров с незаконно оккупированных Израилем палестинских территорий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Эта мера была впервые предложена в конце прошлого лета в ответ на интенсивную военную операцию Израиля в Газе, но долгое время оставалась в политическом тупике.

Дальнейшие подробности относительно условий запрета на импорт и того, какие товары или секторы будут охвачены этим запретом, пока неизвестны.

Этот шаг сделан на фоне того, как коалиция правительств стран ЕС требует введения санкций в ответ на действия Израиля на оккупированных палестинских территориях.

Еврокомиссия недавно разослала в столицы стран-членов документ, в котором рассматриваются различные варианты, в частности система лицензирования импорта товаров из поселений, таможенные тарифы и полный запрет.

Франция, Бельгия, Ирландия, Нидерланды и Испания были среди стран, выступивших за полный запрет импорта, тогда как Германия и Италия высказались против.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Бельгии Максим Прево резко раскритиковал ЕС и правительства других стран за промедление с введением более жестких мер.