Литва пообещала Латвии технологическую помощь на фоне наплыва мигрантов

На фоне роста потока нелегальной миграции в Латвию премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил о готовности активизировать технологическое сотрудничество.

Заявление главы литовского правительства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

"Мы можем… сотрудничать с латвийской стороной, с должностными лицами, оказывать им технологическую помощь. Я знаю, что это уже происходит, но думаю, что мы можем еще больше интенсифицировать это сотрудничество", – сказал премьер.

Отвечая на вопрос о заявленной министром внутренних дел Латвии потребности в 100 пограничниках, премьер выразил сомнение в возможности отправки такого количества сотрудников.

"Мы хотели бы попросить Латвию отнестись к этой теме гораздо серьезнее… Пока что ситуация нас не устраивает, и я надеюсь, что Латвия уделит этому должное внимание, а Литва постарается на межведомственном уровне помочь Латвии и тем самым себе", – пояснил премьер.

Он сообщил, что получил приглашение от латвийских чиновников приехать и оценить их усилия в борьбе с нелегальной миграцией.

Во время визита президента Латвии в Литву на этой неделе министры внутренних дел двух стран подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Ожидается, что оно также поможет более эффективно противодействовать организованным сетям, занимающимся незаконной переправкой мигрантов.

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что в случае сохранения нынешних масштабов вторичной нелегальной миграции из Латвии власти могут рассмотреть вопрос о временном возобновлении пограничного контроля.

Впрочем, Синкявичюс ранее заявлял, что пока преждевременно говорить о возобновлении временного пограничного контроля.