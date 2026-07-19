Cпікер парламенту Чехії мав зустріч зі спецслужбами перед візитом до Китаю

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура мав зустріч з керівництвом спецслужб у зв’язку з його візитом до Китаю.

Як повідомляє Novinky, пише "Європейська правда", про це він заявив у програмі CNN.

Окамура розповів, що у зв’язку з майбутньою поїздкою до Китаю зустрічався з керівництвом чеських спецслужб "для обміну інформацією" і сказав, що не буде вдаватися у деталі.

Він також заявив, що якщо МЗС дасть згоду, то він у межах візиту буде піднімати питання про звільнення нещодавно затриманого громадянина Чехії, якого підозрюють у шпигунстві.

В опозиції критикують Окамуру за заплановану поїздку. Так, лідер Піратської партії Зденек Гжиб заявив, що спікеру недоречно їхати до Китаю за цих обставин, оскільки це виглядає як виправдання дій Китаю і "дипломатії з використанням заручників".

Ексміністр закордонних справ Ян Ліпавський також заявив, що вважає візит недоречним, оскільки "рівень двосторонніх відносин явно не відповідає цьому".

Нагадаємо, також Окамура закликає скасувати тимчасовий захист для українців у Чехії та нарікає, що через українців у Чехії нібито почали просідати заробітні плати у "простих" професіях.

Восени він наказав зняти з парламентської будівлі прапор України, який висів там на знак солідарності з 2022 року – що зустріло спротив депутатів інших політсил.