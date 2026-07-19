Спикер парламента Чехии встретился с представителями спецслужб перед визитом в Китай

Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура встретился с руководством спецслужб в связи со своим визитом в Китай.

Как сообщает Novinky, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в эфире CNN.

Окамура рассказал, что в связи с предстоящей поездкой в Китай встречался с руководством чешских спецслужб "для обмена информацией" и сказал, что не будет вдаваться в подробности.

Он также заявил, что если МИД даст согласие, то в рамках визита он будет поднимать вопрос об освобождении недавно задержанного гражданина Чехии, которого подозревают в шпионаже.

В оппозиции критикуют Окамуру за запланированную поездку. Так, лидер Пиратской партии Зденек Гжиб заявил, что спикеру неуместно ехать в Китай в этих обстроятельствах, поскольку это выглядит как оправдание действий Китая и "дипломатии с использованием заложников".

Экс-министр иностранных дел Ян Липавский также заявил, что считает визит неуместным, поскольку "уровень двусторонних отношений явно не соответствует этому".

Напомним, что Окамура также призывает отменить временную защиту для украинцев в Чехии и сетует, что из-за украинцев в Чехии якобы начали снижаться заработные платы в "простых" профессиях.

Осенью он приказал снять с здания парламента флаг Украины, который висел там в знак солидарности с 2022 года – что встретило сопротивление депутатов от других политических сил.