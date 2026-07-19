У Бельгії розслідують замах на слідчу у справі "Катаргейту"

У Бельгії розслідують серйозний напад на слідчу, що працює над справо так званого "Катаргейту".

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Інформація про напад на антикорупційну інспекторку, що працює над справою "Катаргейту", спершу неофіційно потрапила у ЗМІ.

Згодом у прокуратурі Льєжа підтвердили, що розслідують цей інцидент як замах на вбивство. Підозрюваних поки не встановлено, також поки не побачили доказів зв’язку між нападом та професійною діяльністю постраждалих.

Інцидент стався ще на початку червня, коли жінка йшла полем у сільській місцевості в провінції Льєж. До неї застосували грубу силу, у тому числі били по обличчю. Внаслідок отриманих травм вона досі не може повернутись до роботи.

У 2024 році відкривали розслідування через інший підозрілий випадок з дотичним до розслідування "Катаргейту", якого нібито спробували отруїти. Проте розслідування у підсумку закрили через недостатні докази.

Нагадаємо, "Катаргейтом" називають корупційний скандал у Європарламенті, що вибухнув у грудні 2022 року, коли під час поліцейських обшуків у Брюсселі було виявлено 1,5 мільйона євро готівкою в будинках депутатки Європарламенту від Греції Єви Кайлі та колишнього італійського євродепутата П'єра Антоніо Панцері.

Фігурантів звинувачують в отриманні хабарів за просування інтересів Катару і Марокко.

На початку 2026 року суд Бельгії відхилив аргументи фігурантів справи , якими вони добивалися припинення розслідування.

"ЄвроПравда" детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті.