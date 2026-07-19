В Бельгии расследуют покушение на следовательницу по делу "Катаргейта"

В Бельгии расследуют серьезное нападение на следователя, работающую над делом так называемого "Катаргейта".

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Информация о нападении на антикоррупционную инспекторку, работающую над делом "Катаргейта", сначала неофициально попала в СМИ.

Впоследствии в прокуратуре Льежа подтвердили, что расследуют этот инцидент как покушение на убийство. Подозреваемые пока не установлены, также пока не обнаружено доказательств связи между нападением и профессиональной деятельностью пострадавшей.

Инцидент произошел еще в начале июня, когда женщина шла по полю в сельской местности в провинции Льеж. К ней применили грубую силу, в том числе наносили удары по лицу. В результате полученных травм она до сих пор не может вернуться к работе.

В 2024 году было возбуждено расследование по другому подозрительному случаю с причастным к расследованию "Катаргейта", которого якобы пытались отравить. Однако расследование в итоге закрыли из-за недостаточности доказательств.

Напомним, "Катаргейтом" называют коррупционный скандал в Европарламенте, разразившийся в декабре 2022 года, когда в ходе обысков в Брюсселе было обнаружено 1,5 миллиона евро наличными в домах депутата Европарламента от Греции Евы Кайли и бывшего итальянского евродепутата Пьера Антонио Панцери.

Фигурантов обвиняют в получении взяток за продвижение интересов Катара и Марокко.

В начале 2026 года суд Бельгии отклонил аргументы фигурантов дела , которыми они добивались прекращения расследования.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топового взяточничества в Европарламенте.