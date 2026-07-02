У Фінляндії бізнесмен отримав тюремний термін за постачання вантажівок до РФ в обхід санкцій

Суд у Фінляндії визнав винним у порушенні європейських санкцій фінського бізнесмена Рісто Рііхімякі, який займався експортом вантажівок і причепів до сусідньої Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Згідно з рішенням суду, бізнесмена засудили до 3 років і 8 місяців позбавлення волі.

Компанія Рісто Рііхімякі, зареєстрована в місті Лаппеенранта поблизу кордону з Росією, у 2022 та 2023 роках вивезла 164 вантажівки та причепи в порушення санкцій ЄС, введених після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

На той момент транзит через Росію був дозволений, і компанія заявляла, що відправляє техніку до Казахстану або Туреччини.

Однак, як встановив окружний суд Південної Карелії, насправді автомобілі розмитнювалися у РФ компанією, яка імпортувала та перепродавала вантажівки.

За даними фінської митниці, вартість ввезених вантажівок і причепів склала близько 17 млн євро.

Суд визнав Рііхімякі винним у "тяжкому порушенні регуляторних вимог" і назвав його дії "винятковими за своїм характером і масштабом".

Окрім тюремного ув’язнення, Рііхімякі та його компанія зобов’язані повернути державі дохід від злочину – 608 275 євро, а також 6 млн євро, що відповідають вартості залученого майна.

Крім того, суд наклав на компанію штраф у розмірі 10 000 євро.

Рііхімякі, який перебуває під вартою з середини березня, відкинув звинувачення і заявив, що його обдурили.

Рішення суду може бути оскаржене, що відстрочить набрання вироком чинності.

Нагадаємо, в лютому Німеччина заарештувала 5 осіб за підозрами в оборонних закупівлях для Росії.

Крім того, бізнесмена з Гамбурга запідозрили у ввезенні російських товарів в обхід санкцій.