В Финляндии бизнесмен получил тюремный срок за поставку грузовиков в РФ в обход санкций

Суд в Финляндии признал виновным в нарушении европейских санкций финского бизнесмена Ристо Риихимяки, который занимался экспортом грузовиков и прицепов в соседнюю Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Согласно решению суда, бизнесмена приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Компания Ристо Риихимяки, зарегистрированная в городе Лаппеенранта недалеко от границы с Россией, в 2022 и 2023 годах вывезла 164 грузовика и прицепа в нарушение санкций ЕС, введенных после полномасштабного российского вторжения в Украину.

На тот момент транзит через Россию был разрешен, и компания заявляла, что отправляет технику в Казахстан или Турцию.

Однако, как установил окружной суд Южной Карелии, на самом деле автомобили растаможивались в РФ компанией, которая импортировала и перепродавала грузовики.

По данным финской таможни, стоимость ввезенных грузовиков и прицепов составила около 17 млн евро.

Суд признал Риихимяки виновным в "тяжком нарушении нормативных требований" и назвал его действия "исключительными по своему характеру и масштабу".

Помимо тюремного заключения, Риихимяки и его компания обязаны вернуть государству доход от преступления – 608 275 евро, а также 6 млн евро, соответствующие стоимости задействованного имущества.

Кроме того, суд наложил на компанию штраф в размере 10 000 евро.

Риихимяки, находящийся под стражей с середины марта, отверг обвинения и заявил, что его обманули.

Решение суда может быть обжаловано, что отсрочит вступление приговора в силу.

Напомним, в феврале Германия арестовала 5 человек по подозрению в оборонных закупках для России.

Кроме того, бизнесмена из Гамбурга заподозрили во ввозе российских товаров в обход санкций.