Бізнесмена з Гамбурга запідозрили у ввезенні російських товарів в обхід санкцій

У Німеччині керівника трьох компаній із Гамбурга підозрюють у порушенні ембарго проти Росії більш ніж у 900 випадках.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Spiegel.

Як повідомило слідче управління митниці в Ессені, товари загальною вартістю понад 4 млн євро були ввезені з Росії. У зв’язку з розслідуванням відомство не надало інформації про вид товарів.

За словами речника, 18 лютого в трьох компаніях відбулися обшуки. Під час них слідчі вилучили численні ділові документи та носії інформації як докази. Також було конфісковано два розкішні лімузини й заморожено активи на суму 3,5 млн євро, щоб у ході слідства їх не могли перемістити або приховати.

Операцією керувала митна служба в Ессені, до обшуків за дорученням прокуратури Гамбурга також були залучені співробітники головного митного управління та митного слідчого управління Гамбурга.

Від початку загарбницької війни Росії проти України Європейський Союз, окрім численних експортних обмежень, запровадив і імпортні заборони на окремі російські товари.

Німецькі органи влади регулярно викривають мережі, в яких компанії обходять ці заборони.

Так, на початку лютого було заарештовано 38-річного німецько-російського бізнесмена, який, за даними слідства, через підприємство в Любеку постачав численні підсанкційні товари російським оборонним компаніям.

Нагадаємо, напередодні у Польщі затримали групу осіб за спробу вивезти підсанкційне обладнання до РФ.

В Естонії відкрили справу проти чоловіка, який хотів ввезти з Росії 170 матрьошок.