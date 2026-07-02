Укр Рус Eng

Міністерка оборони Нідерландів відреагувала на нічний обстріл Києва

Новини — Четвер, 2 липня 2026, 10:13 — Марія Ємець

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус після чергової масованої атаки РФ наголосила, що шлях до миру пролягає через посилення України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X. 

Ділан Єшилгьоз-Зегеріус назвала кадри з України після останнього удару РФ "жахливими". 

"Звірства Путіна не знають меж… Знову багато загиблих і поранених, серед них – діти. Миру можна досягти не винагороджуючи агресію, а підкріплюючи силу України", – заявила очільниця Міноборони Нідерландів. 

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що запропонує додаткові санкції Євросоюзу проти Росії після нічного обстрілу Києва.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після обстрілу закликав партнерів не зволікати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України. 

Як відомо, у ніч на 2 липня Росія масовано атакувала Київ, внаслідок чого, за останніми даними, загинуло 13 людей, понад 80 постраждали.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди Війна з РФ
Реклама: