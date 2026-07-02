Міністерка оборони Нідерландів відреагувала на нічний обстріл Києва

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус після чергової масованої атаки РФ наголосила, що шлях до миру пролягає через посилення України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Ділан Єшилгьоз-Зегеріус назвала кадри з України після останнього удару РФ "жахливими".

De bruutheid van Poetin kent geen grenzen. Verschrikkelijke beelden uit Oekraïne na weer een nacht vol Russische luchtterreur. Opnieuw veel doden en gewonden, ook kinderen. Vrede bereik je niet door agressie te belonen, maar door Oekraïne sterk te houden. pic.twitter.com/S5x9Gyn3ZQ – Dilan Yeşilgöz-Zegerius (@DefensieMin) July 2, 2026

"Звірства Путіна не знають меж… Знову багато загиблих і поранених, серед них – діти. Миру можна досягти не винагороджуючи агресію, а підкріплюючи силу України", – заявила очільниця Міноборони Нідерландів.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що запропонує додаткові санкції Євросоюзу проти Росії після нічного обстрілу Києва.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після обстрілу закликав партнерів не зволікати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України.

Як відомо, у ніч на 2 липня Росія масовано атакувала Київ, внаслідок чого, за останніми даними, загинуло 13 людей, понад 80 постраждали.