Министр обороны Нидерландов отреагировала на ночной обстрел Киева
Министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус после очередной массированной атаки РФ подчеркнула, что путь к миру лежит через укрепление Украины.
Как сообщает "Европейская правда", она опубликовала это заявление в своём X.
Дилан Ешилгёз-Зегериус назвала кадры из Украины после последнего удара РФ "ужасающими".
De bruutheid van Poetin kent geen grenzen. Verschrikkelijke beelden uit Oekraïne na weer een nacht vol Russische luchtterreur. Opnieuw veel doden en gewonden, ook kinderen. Vrede bereik je niet door agressie te belonen, maar door Oekraïne sterk te houden. pic.twitter.com/S5x9Gyn3ZQ– Dilan Yeşilgöz-Zegerius (@DefensieMin) July 2, 2026
"Зверства Путина не знают границ… Снова много погибших и раненых, среди них – дети. Мира можно достичь не вознаграждая агрессию, а укрепляя силу Украины", – заявила глава Минобороны Нидерландов.
Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что предложит дополнительные санкции Евросоюза против России после ночного обстрела Киева.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после обстрела призвал партнеров не медлить с решениями о предоставлении средств ПВО для Украины.
Как известно, в ночь на 2 июля Россия массированно атаковала Киев, в результате чего, по последним данным, погибли 13 человек, более 80 пострадали.