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Министр обороны Нидерландов отреагировала на ночной обстрел Киева

Новости — Четверг, 2 июля 2026, 10:13 — Мария Емец

Министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус после очередной массированной атаки РФ подчеркнула, что путь к миру лежит через укрепление Украины.

Как сообщает "Европейская правда", она опубликовала это заявление в своём X.

Дилан Ешилгёз-Зегериус назвала кадры из Украины после последнего удара РФ "ужасающими". 

"Зверства Путина не знают границ… Снова много погибших и раненых, среди них – дети. Мира можно достичь не вознаграждая агрессию, а укрепляя силу Украины", – заявила глава Минобороны Нидерландов.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что предложит дополнительные санкции Евросоюза против России после ночного обстрела Киева.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после обстрела призвал партнеров не медлить с решениями о предоставлении средств ПВО для Украины.

Как известно, в ночь на 2 июля Россия массированно атаковала Киев, в результате чего, по последним данным, погибли 13 человек, более 80 пострадали.

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