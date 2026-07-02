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Фінляндія ненадовго закривала небо на сході Фінської затоки

Новини — Четвер, 2 липня 2026, 10:40 — Марія Ємець

Фінляндія рано вранці у четвер ненадовго оголошувала обмеження у повітряному просторі на сході Фінської затоки. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили на сторінках Сил оборони Фінляндії. 

Фінська армія повідомила, що у східній частині Фінської затоки вранці 2 липня, о 4:26, запровадили обмеження на польоти авіації, що стосувалося усіх видів літальних апаратів. 

Приблизно через дві години, близько 6:20, оголосили, що обмеження скасовані. Причини таких заходів не уточнюють.  

Раніше у Фінляндії підтвердили порушення повітряного простору російським військовим транспортним літаком 27 травня – він пробув у повітряному просторі країни близько двох хвилин.  

Нагадаємо, у Литві продовжили ще на пів року дію обмежень на польоти у визначених зонах біля кордону з Білоруссю. 

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Фінляндія
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