Финляндия ненадолго закрывала небо на востоке Финского залива

Финляндия ранним утром в четверг ненадолго объявляла ограничения в воздушном пространстве на востоке Финского залива.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили на страницах Сил обороны Финляндии.

Финская армия сообщила, что в восточной части Финского залива утром 2 июля, в 4:26, были введены ограничения на полеты авиации, касающиеся всех видов летательных аппаратов.

Aamulla käyttöön otettu ilmailun rajoitusalue itäisellä Suomenlahdella on purettu. #puolustusvoimat https://t.co/tUbrtQwOYS – Puolustusvoimat (@Puolustusvoimat) July 2, 2026

Приблизительно через два часа, около 6:20, объявили, что ограничения отменены. Причины таких мер не уточняют.

Ранее в Финляндии подтвердили нарушение воздушного пространства российским военным транспортным самолетом 27 мая – он пробыл в воздушном пространстве страны около двух минут.

Напомним, в Литве продлили еще полгода действие ограничений на полеты в определенных зонах у границы с Беларусью.