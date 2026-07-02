Литва розробляє додаткові плани та заходи на випадок провокацій РФ

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони Литви Робертас Каунас розповів, що через можливі провокації з боку Росії не лише посилено охорону критично важливих об’єктів, а й у превентивному порядку розробляють додаткові плани та заходи реагування.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника литовського оборонного відомства наводить Delfi.

За словами Каунаса, на тлі війни в Україні, яка поширилася й на територію Росії, куди долітають українські безпілотники, спостерігається відчай Кремля.

"Тому ми превентивно посилюємо охорону критичної інфраструктури, що вже зробили. У превентивному порядку розробляємо додаткові плани та можливі заходи реагування на різні провокації. Ці провокації можуть бути гібридними: поява "зелених чоловічків", вторгнення безпілотників, різні диверсії. Усе це дуже чітко оцінюється, відстежується, контролюється та запобігається", – заявив він.

Він також розповів, що на останній зустрічі міністрів оборони країн НАТО Литва висловила занепокоєння тим, що подібна провокація можлива в Балтійському регіоні та Польщі.

"Ми ділимося розвідувальною інформацією, обмінюємося даними. На саміті в Анкарі, який відбудеться наступного тижня, це також стане одним із питань, що обговорюватимуться", – додав глава Міноборони Литви.

Каунас зазначив, що російська риторика змінюється: Росія звинувачує Литву та інші країни Балтії в тому, що вони нібито дозволяють українським безпілотникам пролітати через їхній повітряний простір. За його словами, це абсолютно не відповідає дійсності.

Він також наголосив, що "Росія явно не виграє війну в Україні", оскільки дедалі більше українських безпілотників долітають аж до самої Москви.

"У Росії бракує звичайного бензину та палива на заправних станціях, а Владіміру Путіну вже важко пояснити, чому війна прийшла на територію Росії. Тому руйнуються й міфи про те, що Росія здатна перемогти в Україні. Ймовірно, тоді у владі Кремля виникає певний момент відчаю, і ми спостерігаємо цей відчай", – прокоментував Каунас.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росія організує "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.

Нещодавно латвійська розвідка попередила, що Росія готує можливі провокації проти країн Балтії або Польщі, зокрема атаки з використанням безпілотників та інші гібридні дії, щоб змусити країни НАТО припинити підтримку України.