Литва разрабатывает дополнительные планы и меры на случай провокаций РФ

Временный исполняющий обязанности министра обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что в связи с возможными провокациями со стороны России не только усилена охрана критически важных объектов, но и в превентивном порядке разрабатываются дополнительные планы и меры реагирования.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы литовского оборонного ведомства приводит Delfi.

По словам Каунаса, на фоне войны в Украине, которая распространилась и на территорию России, куда долетают украинские беспилотники, наблюдается отчаяние Кремля.

"Поэтому мы в превентивных целях усиливаем охрану критически важной инфраструктуры, что уже сделали. В превентивном порядке разрабатываем дополнительные планы и возможные меры реагирования на различные провокации. Эти провокации могут носить гибридный характер: появление "зеленых человечков", вторжение беспилотников, различные диверсии. Все это очень четко оценивается, отслеживается, контролируется и предотвращается", – заявил он.

Он также рассказал, что на последней встрече министров обороны стран НАТО Литва выразила обеспокоенность тем, что подобная провокация возможна в Балтийском регионе и Польше.

"Мы делимся разведывательной информацией, обмениваемся данными. На саммите в Анкаре, который состоится на следующей неделе, это также станет одним из обсуждаемых вопросов", – добавил глава Минобороны Литвы.

Каунас отметил, что российская риторика меняется: Россия обвиняет Литву и другие страны Балтии в том, что они якобы позволяют украинским беспилотникам пролетать через их воздушное пространство. По его словам, это абсолютно не соответствует действительности.

Он также подчеркнул, что "Россия явно не выигрывает войну в Украине", поскольку всё больше украинских беспилотников долетают вплоть до самой Москвы.

"В России не хватает обычного бензина и топлива на заправочных станциях, а Владимиру Путину уже трудно объяснить, почему война дошла до территории России. Поэтому рушатся и мифы о том, что Россия способна победить в Украине. Вероятно, тогда у властей в Кремле возникает определенный момент отчаяния, и мы наблюдаем это отчаяние", – прокомментировал Каунас.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Россия организует "операцию под чужим флагом", чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.

Недавно латвийская разведка предупредила, что Россия готовит возможные провокации против стран Балтии или Польши, в частности атаки с использованием беспилотников и другие гибридные действия, чтобы заставить страны НАТО прекратить поддержку Украины.