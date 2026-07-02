ЕС предложит беспошлинный доступ на свой рынок для 80% экспорта Армении

Евросоюз выделит Армении дополнительные 18 млн евро на укрепление и диверсификацию торговли, а также предлагает применить автономные торговые меры, которые позволят либерализовать около 80% армянского экспорта в ЕС

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Ереван, её слова приводит News.am.

Фон дер Ляйен рассказала, что указанные 18 млн евро являются последней частью ранее объявленного пакета бюджетной поддержки Армении в размере 52 млн евро. Эти средства могут быть направлены, в частности, на создание Агентства по продвижению экспорта.

По ее словам, Брюссель предлагает применить в отношении армянской продукции автономные торговые меры.

"Это позволит либерализовать около 80% армянского экспорта в Европейский Союз. Таким образом, около 80% вашей торговли с нами больше не будут облагаться пошлинами", – сказала она.

Председатель ЕК отметила, что эти меры откроют европейский рынок почти для 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении, включая овощи, фрукты и другую продукцию растительного происхождения, а также для более 90% экспорта напитков и алкогольной продукции.

Фон дер Ляйен также сообщила, что в середине июля в страну прибудет группа европейских экспертов, которые будут работать с армянскими производителями, экспортерами и предприятиями.

Кроме того, председатель Еврокомиссии объявила о новом пакете поддержки в размере 200 млн евро в рамках инициативы Global Gateway для развития взаимосвязанности в регионе.

По её словам, совместно с европейскими финансовыми институтами планируется мобилизовать до 2 млрд евро на транспортные, энергетические и цифровые проекты на Южном Кавказе, включая модернизацию пограничной и дорожной инфраструктуры в Армении.

Отдельно фон дер Ляйен сообщила о запуске программы поддержки мира объемом 20 млн евро для приграничных общин Армении. Средства будут направлены на развитие местной экономики, поддержку малого бизнеса, современные сельскохозяйственные технологии и управление водными ресурсами.

Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на импорт ряда армянских товаров, в частности фруктов, овощей, цветов и коньяка.

В беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эти шаги Москвы "экономическим принуждением" и подчеркнула, что они неприемлемы.

Ранее Европейская комиссия выделила Армении 34 миллиона евро для смягчения последствий российских торговых ограничений.