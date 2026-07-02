Парламент Чехії обмежив зовнішньополітичні повноваження президента

Нижня палата парламенту Чехії, Палата представників, скасувала повноваження глави держави призначати та звільняти послів Чеської Республіки у міжнародних організаціях та делегувало це право міністру закордонних справ Петру Мацінці.

Про це повідомляє "Укрінформ", інформує "Європейська правда".

Поправку до Закону про закордонну службу ще має розглянути Сенат.

Тим часом у пресслужбі президента Чехії вже відреагували на кроки парламенту.

"Схвалення законопроєкту в Палаті депутатів, який передбачає позбавлення президента повноважень призначати та звільняти глав постійних представництв Чеської Республіки при міжнародних організаціях, демонструє чергову спробу обмежити конституційні компетенції глави держави. Це є звуженням простору для здійснення повноважень президента Республіки у зовнішній політиці. Тому президент Республіки розгляне подальші кроки", – заявив речник Празького граду Віт Коларж.

Він нагадав, що спроби коаліційної більшості порушити Конституцію вже призвели до рішення президента звернутися до Конституційного суду у питанні представництва держави за кордоном через перешкоди поїздці на саміт НАТО в Анкарі.

Минулого тижня уряд Чехії заявив, що включить президента Петра Павела до складу офіційної делегації країни на липневому саміті НАТО в Анкарі після того, як до цього урядовців зобов’язав Конституційний суд країни.

Більше про конфлікт між чеським урядом та президентом читайте у матеріалі: Відсторонення від НАТО: чому атака на президента Павела веде до орбанізації Чехії.