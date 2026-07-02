Парламент Чехии ограничил внешнеполитические полномочия президента

Нижняя палата парламента Чехии, Палата представителей, отменила полномочия главы государства назначать и освобождать от должности послов Чешской Республики в международных организациях и передала это право министру иностранных дел Петру Мацинке.

Об этом сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Поправку к Закону о дипломатической службе ещё должен рассмотреть Сенат.

Тем временем в пресс-службе президента Чехии уже отреагировали на шаги парламента.

"Принятие в Палате депутатов законопроекта, предусматривающего лишение президента полномочий назначать и освобождать от должности глав постоянных представительств Чешской Республики при международных организациях, свидетельствует об очередной попытке ограничить конституционные полномочия главы государства. Это сужает пространство для осуществления полномочий президента Республики в области внешней политики. Поэтому президент Республики рассмотрит дальнейшие шаги", – заявил пресс-секретарь Пражского Града Вит Коларж.

Он напомнил, что попытки коалиционного большинства нарушить Конституцию уже привели к решению президента обратиться в Конституционный суд по вопросу представительства государства за рубежом в связи с препятствиями поездке на саммит НАТО в Анкаре.

На прошлой неделе правительство Чехии заявило, что включит президента Петра Павела в состав официальной делегации страны на июльском саммите НАТО в Анкаре после того, как к этому правительственных чиновников обязал Конституционный суд страны.

Подробнее о конфликте между чешским правительством и президентом читайте в материале: Отстранение от НАТО: почему атака на президента Павела ведет к "орбанизации" Чехии.