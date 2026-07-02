Розвідка Британії зауважила, що Росія другий рік поспіль скасувала парад до дня флоту
Розвідка Британії звернула увагу, що Росія, схоже, другий рік поспіль не проводитиме парад до Дня російського флоту.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді про російсько-українську війну від 2 липня.
В огляді нагадують, що День російського флоту відзначається у Росії в останні вихідні липня і є національним святом. З 2017 року святкування супроводжувалися морським парадом біля Санкт-Петербурга та включали огляд суден очільником Кремля; для участі у параді приходили кораблі з інших російських флотів.
"У 2024 році морський парад зменшили у масштабах, а у 2025 році – зовсім скасували, майже точно – з безпекових міркувань. Цього року головний морський парад Росії з високою ймовірністю скасований знову з безпекових причин", – зазначає розвідка.
У відомстві нагадують, що 3 червня Україна успішно вразила фрегат "Бойкий", що стояв на базі у Кронштадті під Петербургом.
За відсутності головного військового параду ймовірно, що Росія проведе морські навчання, подібні до навчань "Липневий шторм" 2025 року, йдеться в огляді.
Раніше розвідка Британії проаналізувала українські удари по окупованому Криму.
У Міноборони Естонії заявили, що здатність України завдавати ударів на великі відстані поставила керівництво Росії перед складним вибором, оскільки засобів ППО не вистачає для прикриття всіх об’єктів.