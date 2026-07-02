Британская разведка отметила, что Россия второй год подряд отменила парад ко Дню флота
Британская разведка обратила внимание на то, что Россия, по всей видимости, второй год подряд не будет проводить парад ко Дню российского флота.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре о российско-украинской войне от 2 июля.
В обзоре напоминают, что День российского флота отмечается в России в последние выходные июля и является национальным праздником. С 2017 года празднования сопровождались морским парадом у Санкт-Петербурга и включали осмотр судов главой Кремля; для участия в параде приходили корабли из других российских флотов.
"В 2024 году морской парад сократили по масштабам, а в 2025 году – вовсе отменили, почти наверняка – из соображений безопасности. В этом году главный морской парад России с высокой вероятностью отменен снова по соображениям безопасности", – отмечает разведка.
В ведостве напомнили, что 3 июня Украина успешно поразила фрегат "Бойкий", стоявший на базе в Кронштадте под Петербургом.
В отсутствие главного военного парада, вероятно, что Россия проведет морские учения, подобные учениям "Июльский шторм" 2025 года, говорится в обзоре.
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