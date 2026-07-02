Зеленский сообщил о переговорах Умерова с зятем Трампа в последние два дня

Президент Владимир Зеленский по-прежнему надеется на визит спецпредставителей США в Украину.

Об этом он заявил журналистам на месте российского удара в Дарницком районе Киева, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Зеленский сообщил, что в течение последних двух дней состоялись переговоры между главой СНБО Рустемом Умеровым и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Он также отметил, что по-прежнему надеется на визит Кушнера и посланника Трампа Стива Уиткоффа в Украину, несмотря на то, что поддерживаемые США мирные усилия по прекращению войны уже несколько месяцев находятся в состоянии застоя.

Зеленский также также выразил надежду, что встретится с Трампом в кулуарах саммита НАТО в столице Турции Анкаре на следующей неделе.

Напомним, в конце июня Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский "неплохо справляется" в войне с Россией.

В Госдепе США также заявили, что Украина на данный момент имеет преимущество в войне.