ЄС налаштований вирішити конфлікт щодо міжнародного посланця в Боснії

Європейський Союз налаштований знайти сильного кандидата на посаду міжнародного посланця з питань миру в Боснії і Герцеговині, заявила в четвер головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Минулого місяця країнам не вдалося досягти консенсусу щодо наступника Крістіана Шмідта на посаді високого представника в Боснії і Герцеговині, посаді з широкими повноваженнями відповідно до Дейтонських угод 1995 року, які поклали край війні. Цю роль завжди виконував європеєць, а його заступником був представник США.

"Ми рішуче налаштовані знайти європейського кандидата, який зможе допомогти Боснії і Герцеговині рухатися вперед", – сказала Каллас під час візиту до Боснії.

"Поки переговори щодо наступника тривають, зрештою успіх Офісу високого представника вимірюватиметься тим днем, коли він більше не буде потрібен. До того часу він залишається важливою опорою стабільності", – додала вона.

США, які раніше оголосили, що "епоха розбудови націй під керівництвом США минула", чітко дали зрозуміти, що прагнуть бачити нового посланця з більш обмеженим мандатом. Вашингтон підтримав на цю посаду італійського дипломата Антоніо Дзанарді Ланді, тоді як більшість європейських країн підтримали французького представника Рене Трокказа.

Сполучені Штати заявили, що переглянуть свою роль у Боснії і Герцеговині, якщо не буде затверджено кандидата, якому вони надають перевагу.

Боснія нині розділена на два політичні утворення – одне під контролем етнічних сербів, інше – під контролем боснійців і хорватів, зі слабким центральним урядом, роботу якого контролює міжнародний посланець.

Крістіан Шмідт, німецький політик-консерватор, який обіймав посаду міжнародного посланця в Боснії з серпня 2021 року, оголосив про свою відставку 12 травня.

Він пояснив це рішення тиском з боку США.

Детально на цю тему читайте в статті: Гучна відставка у складні часи: чому відхід Крістіана Шмідта загрожує стабільності Балкан