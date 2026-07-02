ЕС настроен урегулировать конфликт вокруг международного посланника в Боснии

Европейский Союз настроен найти сильного кандидата на должность международного посланника по вопросам мира в Боснии и Герцеговине, заявила в четверг верховный представитель ЕС Кая Каллас.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

В прошлом месяце странам не удалось достичь консенсуса относительно преемника Кристиана Шмидта на посту высокого представителя в Боснии и Герцеговине – должности с широкими полномочиями в соответствии с Дейтонскими соглашениями 1995 года, положивших конец войне. Эту роль всегда исполнял европеец, а его заместителем был представитель США.

"Мы твердо намерены найти европейского кандидата, который сможет помочь Боснии и Герцеговине двигаться вперед", – сказала Каллас во время визита в Боснию.

"Пока переговоры о преемнике продолжаются, в конечном итоге успех Офиса высокого представителя будет измеряться тем днем, когда он больше не понадобится. До тех пор он остается важной опорой стабильности", – добавила она.

США, ранее объявившие, что "эпоха построения наций под руководством США миновала", четко дали понять, что стремятся видеть нового посланника с более ограниченным мандатом. Вашингтон поддержал на эту должность итальянского дипломата Антонио Дзанарди Ланди, тогда как большинство европейских стран поддержали французского представителя Рене Трокказа.

Соединенные Штаты заявили, что пересмотрят свою роль в Боснии и Герцеговине, если не будет утвержден кандидат, которому они отдают предпочтение.

Босния в настоящее время разделена на два политических образования – одно под контролем этнических сербов, другое – под контролем боснийцев и хорватов, со слабым центральным правительством, работу которого контролирует международный посланник.

Кристиан Шмидт, немецкий политик-консерватор, занимавший должность международного посланника в Боснии с августа 2021 года, объявил о своей отставке 12 мая.

Он объяснил это решение давлением со стороны США.

Подробнее об этом читайте в статье: Громкая отставка в сложные времена: почему уход Кристиана Шмидта угрожает стабильности на Балканах