Зеленський чекає на "позитивну відповідь" Трампа для захисту українських життів

Президент Володимир Зеленський після чергового масованого обстрілу Росією України очікує на позитивну відповідь президента США Дональда Трампа щодо ліцензій на Patriot.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", президент сказав у вечірньому зверненні в четвер.

За словами Зеленського, посилення протиповітряної оборони має стати одним із ключових результатів найближчого саміту НАТО та інших міжнародних переговорів.

"Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників. Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, у тому числі й цієї – від російської балістики", – зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво Patriot. Він подякував всім країнам, які допомагають Україні через програму PURL, що дозволяє купувати ракети для ППО, зокрема, для комплексів Patriot.

"Але щоб реально надійно захищати життя, потрібне своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом із партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів", – сказав президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час спілкування з Трампом на полях саміту G7 обговорив із ним отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.

У спільній заяві за підсумками саміту в Ев’яні лідери країн G7 заявили про свою готовність розглянути надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території.