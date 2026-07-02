Зеленский ждет "положительного ответа" от Трампа для защиты жизней украинцев

Президент Владимир Зеленский после очередного массированного обстрела Украины со стороны России ожидает положительного ответа от президента США Дональда Трампа по поводу лицензий на Patriot.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", президент заявил в вечернем обращении в четверг.

По словам Зеленского, укрепление противовоздушной обороны должно стать одним из ключевых результатов предстоящего саммита НАТО и других международных переговоров.

"Если, конечно, НАТО еще что-то значит для союзников. Европа должна обладать собственной достаточной способностью защищаться от всех видов угроз, в том числе и от этой – от российской баллистики", – отметил глава государства.

Зеленский отметил, что уже давно ведутся переговоры с американской администрацией о лицензиях на производство Patriot. Он поблагодарил все страны, которые помогают Украине в рамках программы PURL, позволяющей закупать ракеты для ПВО, в частности для комплексов Patriot.

"Но чтобы реально надежно защищать жизни, нужно собственное производство. Европейское производство здесь, у нас, в Украине, или совместно с партнерами, конечно, поддержало бы и Соединенные Штаты в операциях, когда это необходимо. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа для защиты жизней", – сказал президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что во время беседы с Трампом в кулуарах саммита G7 обсудил с ним получение лицензии на производство антибаллистических систем и ракет.

В совместном заявлении по итогам саммита в Эвьяне лидеры стран G7 заявили о своей готовности рассмотреть вопрос о предоставлении Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно на украинской территории.